У WBA зобов'язали Мозеса Ітауму провести бій проти Кубрата Пулєва. Командам боксерів дали 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть оголошені промоутерські торги, пише 24 Канал із посиланням на Дена Рафаеля.

Ітаумі зобов'язали провести бій проти екссуперника Кличка?

44-річний болгарський боксер повинен був побитись з Майклом Гантером зі США. Але американець відмовився від такого поєдинку. Тому Пулєву потрібно провести бій проти наступного претендента на пояс, яким є якраз Ітаума.

Протистояння Пулєв – Ітаума може відбутись вже у січні наступного 2026 року.

Відзначимо, що IBF покарала 20-річного Мозеса. Все через відмову від бою проти Афе Аджагба. Останній, до слова, також не захотів виходити у ринг проти "Нового Майка Тайсона". Тому Ітаума в оновленому світовому рейтингу найкращих супертяжів за версією IBF вилетів з Топ-10, хоча до цього займав 5-ту сходинку.

Що відомо про Кубрата Пулєва?