В WBA обязали Мозеса Итауму провести бой против Кубрата Пулева. Командам боксеров дали 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут объявлены промоутерские торги, пишет 24 Канал со ссылкой на Дэна Рафаэля.

Интересно Ветеран бокса отказался от боя против Итаумы: ему предлагали смешные деньги

Итауме обязали провести бой против экс-соперника Кличко?

44-летний болгарский боксер должен был подраться с Майклом Хантером из США. Но американец отказался от такого поединка. Поэтому Пулеву нужно провести бой против следующего претендента на пояс, которым является как раз Итаума.

Противостояние Пулев – Итаума может состояться уже в январе следующего 2026 года.

Отметим, что IBF наказала 20-летнего Мозеса. Все из-за отказа от боя против Афе Аджагба. Последний, к слову, также не захотел выходить в ринг против "Нового Майка Тайсона". Поэтому Итаума в обновленном мировом рейтинге лучших супертяжей по версии IBF вылетел из Топ-10, хотя до этого занимал 5-ю строчку.

Что известно о Кубрате Пулеве?