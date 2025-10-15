В WBA обязали Мозеса Итауму провести бой против Кубрата Пулева. Командам боксеров дали 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут объявлены промоутерские торги, пишет 24 Канал со ссылкой на Дэна Рафаэля.
Интересно Ветеран бокса отказался от боя против Итаумы: ему предлагали смешные деньги
Итауме обязали провести бой против экс-соперника Кличко?
44-летний болгарский боксер должен был подраться с Майклом Хантером из США. Но американец отказался от такого поединка. Поэтому Пулеву нужно провести бой против следующего претендента на пояс, которым является как раз Итаума.
Противостояние Пулев – Итаума может состояться уже в январе следующего 2026 года.
Отметим, что IBF наказала 20-летнего Мозеса. Все из-за отказа от боя против Афе Аджагба. Последний, к слову, также не захотел выходить в ринг против "Нового Майка Тайсона". Поэтому Итаума в обновленном мировом рейтинге лучших супертяжей по версии IBF вылетел из Топ-10, хотя до этого занимал 5-ю строчку.
Что известно о Кубрате Пулеве?
- В своей карьере Кубрат Пулев одержал уже 32 победы (14 – нокаутом), потерпев при этом 3-х поражений (данные BoxRec).
- Последний раз выходил в ринг в декабре 2024 года, когда одолел немца Мануэля Чарра в болгарской Софии. Благодаря этой победе Пулев получил титул чемпиона WBA (Regular) в тяжелом весе.
- За спиной Пулева есть бои против украинцев – Владимира Кличко (2014) и Игоря Шевадзуцкого (2024). Если Шевадзуцкого Кубрат победил, то одолеть Кличко-младшего болгарин не сумел.
- Также в своей карьере Кубрат Пулев проигрывал двум звездным британцам – Энтони Джошуа (2020) и Дереку Чисоре (2022).