Усику пропонують бій з колишнім противником Тайсона, щоб стати новою суперзіркою

Олександр Усик планує провести один з наступних поєдинків у США. Непереможному українцю порадили двох суперників, щоб завоювати американську аудиторію.

Український боксер Арам Фаніян в інтерв'ю vRINGe висловився щодо перспектив Усика у США. На його думку, поєдинки за океаном позитивно вплинуть на імідж чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Яких суперників пропонують Усику?

Фаніян припустив, що Усик стане великою зіркою у США, якщо переможе таких місцевих бійців, як-от Деонтей Вайлдер і Джейк Пол.

Мені здається, він уже зірка світового масштабу, але оскільки в США він бився всього кілька разів, тепер, з'явившись там у статусі тричі абсолютного чемпіона світу, це буде лише плюс до його іміджу. Думаю, якщо Усик переможе Вайлдера, а потім, теоретично, зустрінеться з Джейком Полом, він стане великою зіркою й в Америці

– сказав чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі.

Іншу думку висловив експерт і коментатор DAZN Аде Оладіпо. Він заявив, що Усику не варто битися проти Вайлдера, адже цей двобій навряд чи цікавий американській аудиторії. Фахівець закликав українця прийняти виклик Агіта Кабаєла.

Що відомо про бої Усика у США?