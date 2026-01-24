Усику предлагают бой с бывшим противником Тайсона, чтобы стать новой суперзвездой
- Александру Усику рекомендуют драться с Деонтеем Уайлдером или Джейком Полом для завоевания американской аудитории.
- Однако эксперт Аде Оладипо считает, что Усику лучше принять вызов от Агита Кабаэла вместо Уайлдера.
Александр Усик планирует провести один из следующих поединков в США. Непобедимому украинцу посоветовали двух соперников, чтобы завоевать американскую аудиторию.
Украинский боксер Арам Фаниян в интервью vRINGe высказался относительно перспектив Усика в США. По его мнению, поединки за океаном положительно повлияют на имидж чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.
Смотрите также Усик выбрал в соперники легенду бокса, который уничтожил Тайсона и победил Кличко
Каких соперников предлагают Усику?
Фаниян предположил, что Усик станет большой звездой в США, если победит таких местных бойцов, как Деонтей Уайлдер и Джейк Пол.
Мне кажется, он уже звезда мирового масштаба, но поскольку в США он дрался всего несколько раз, теперь, появившись там в статусе трижды абсолютного чемпиона мира, это будет только плюс к его имиджу. Думаю, если Усик победит Уайлдера, а затем, теоретически, встретится с Джейком Полом, он станет большой звездой и в Америке
– сказал чемпион WBO Global в первом полусреднем весе.
Другое мнение высказал эксперт и комментатор DAZN Аде Оладипо. Он заявил, что Усику не стоит драться против Уайлдера, ведь этот поединок вряд ли интересен американской аудитории. Специалист призвал украинца принять вызов Агита Кабаэла.
Что известно о боях Усика в США?
39-летний Усик начал профессиональную карьеру боксера в 2013 году и выиграл все 24 боя. Как говорится на BoxRec, украинец только трижды боксировал в США: в 2016 – 2017 годах он провел успешные поединки против Табисо Мчуны и Майкла Хантера в первом тяжелом весе.
Символично, что дебют Усика в супертяжелом весе состоялся в Америке. В октябре 2019 года Александр досрочно остановил Чазза Уизерспуна, после чего одолел таких звезд бокса, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, а также дважды нокаутировал Даниэля Дюбуа.
Теперь украинец планирует встретиться с Деонтеем Уайлдером, однако американец, скорее всего, проведет промежуточный бой с Дереком Чисорой. Сам же Усик, по слухам в СМИ, может выйти на ринг против Энди Руиса.
В то же время будущее Джейка Пола в боксе неопределенное, ведь он потерпел тяжелое поражение в бою против Энтони Джошуа и может завершить профессиональные выступления на ринге. Отметим, что в 2024 году он победил Майка Тайсона.