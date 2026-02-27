Має шалений відсоток нокаутів: ексчемпіон світу сказав, хто буде після Усика

Тоні Беллью, ексчемпіон світу та колишній суперник Олександра Усика, назвав майбутню зірку боксу. Спортсмен вважає, що цей боєць домінуватиме у надважкій вазі після ери українця.

На думку британця, після того, як Усик піде з боку, за його чемпіонські пояси розгорнеться справжня боротьба. Беллью переконаний, що Мозес Ітаума об'єднає титули як це зробив українець, повідомляє Boxingnewsonline.

Хто буде після Усика?

За словами боксера, 21-річний талант з Британії стане абсолютним чемпіоном світу.

Усик просто піде в захід сонця і скаже: "З мене досить". Коли це станеться, всі кинуться за поясами, з'являться нові чемпіони. А потім прийде хтось інший – і це Мозес Ітаума. Він знову все зачистить і стане абсолютним чемпіоном,

– заявив Беллью.

Зверніть увагу. Наступний бій Ітауми має відбутися 28 березня проти Джермейна Франкліна. Поєдинок раніше перенесли через травму британця.

Що відомо про Ітауму?

За даними BoxRec, Ітаума розпочав професійну кар'єру у 2023 році. За цей час він провів 13 боїв та у всіх здобув, при чому 11 поєдинків завершив достроково.

Частка перемог британця нокаутом складає 84,6%, що краще, аніж показник Усика – 62,5%.

У коментарі Sky Sport "Новий Майк Тайсон", як називають бійця, скаржився, що такі боксери як Усик не хочу битися з ним.

Цікаво, що колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор вважає, що Ітаума може перемогти українця, однак йому потрібно набратися досвіду.

Експерт з боксу і тренер Дон Чарльз теж вважає, що Мозес може здолати Усика, якщо той не завершить кар'єру протягом року.

Чи може Ітаума перемогти Усика? Так. Але не зараз. Поспішати не потрібно. Якщо ж Олександр не завершить кар'єру протягом року, тоді це може статися,

– сказав тренер.

Однак промоутер Ігор Фаніян сумнівається, що Ітаума має шанси в бою з 39-річним чемпіоном світу з України.