Проте Паркер все одно отримав шанс битись за титул. Новозеландець захищав звання тимчасового чемпіона світу WBO у бою проти Мартіна Баколе, який замінив Дюбуа. Поєдинок завершився достроковою перемогою Джозефа.

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З ким хоче битись Паркер

Після перемоги над Мартіном Баколе Джозеф Паркер став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Новозеландець має нагоду стати повноцінним володарем титулу чемпіона світу WBO у надважкій вазі.

Також Паркер не проти провести зірваний бій проти Даніеля Дюбуа. Джозеф розповів про наступні кроки у рингу, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Наступний крок – бій за титул. Було б неймовірно вийти в ринг проти Усика чи Дюбуа. Але спочатку я візьму паузу і поїду додому, щоб побачити сім'ю,

– сказав Паркер.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх прокоментував можливість проведення бою Усик – Паркер. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг заявив, що бій між новозеландцем та українцем навряд чи відбудеться.

Олександр Усик також заявляв про бажання провести наступний бій з Даніелем Дюбуа. Українець хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.