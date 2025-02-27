Однако Паркер все равно получил шанс сразиться за титул. Новозеландец защищал звание временного чемпиона мира WBO в бою против Мартина Баколе, заменивший Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой Джозефа.

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С кем хочет драться Паркер

После победы над Мартином Баколе Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Новозеландец имеет возможность стать полноценным обладателем титула чемпиона мира WBO в тяжелом весе.

Также Паркер не прочь провести сорванный бой против Даниэля Дюбуа. Джозеф рассказал о следующих шагах в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Следующий шаг– бой за титул. Было бы невероятно выйти в ринг против Усика или Дюбу. Но сначала я возьму паузу и уеду домой, чтобы увидеть семью,

– сказал Паркер.

Ранее Турки Аль аш-Шейх прокомментировал возможность проведения боя Усик– Паркер. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений заявил, что бой между новозеландцем и украинцем вряд ли состоится.

Александр Усик также заявлял о желании провести следующий бой с Даниэлем Дюбуа. Украинец хочет попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.