Сенсаційний боксер може стати наступним суперником Усика, але є один нюанс

Олександр Усик планував у 2026 році провести бій проти Деонтея Вайлдера. Однак американський боксер вирішив зустрітися з Дереком Чісорою, після чого українцю підшукали нового опонента.

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі може зустрітися з Енді Руїсом. Журналіст та інсайдер Ден Рафаель в IFL TV прокоментував можливість такого поєдинку.

Хто наступний суперник Усика?

Передусім, щоб бій Усик – Руїс відбувся, боксери повинні підписати контракт з новим промоушином Дейни Вайта Zuffa Boxing.

Zuffa Boxing – це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.

На думку Рафаеля, зустріч Усика та Руїса виглядає реалістичною через угоду саме із Zuffa Boxing.

На мою думку, Усик не підпише контракт із Zuffa Boxing, якщо не матиме можливості захищати титул чемпіона світу у хевівейті. Він також володіє поясом The Ring, а якщо ви підписуєте чемпіонів, то повинні працювати з партнерами. Я чув, що Енді Руїс спілкувався із Zuffa. Саме тому можливий бій Усик – Руїс виглядає реалістичним, адже вони обидва можуть укласти угоди з Zuffa Boxing,

– сказав Рафаель.

Чому бій Усик – Вайлдер не відбудеться?

Попередній бій 39-річного українця відбувся у липні 2025, коли Усик вдруге в кар'єрі нокаутував Даніеля Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу. Після цього українець мав провести обов'язковий захист титулу WBO.

Потенційними суперниками українця називали Джозефа Паркера й Фабіо Вордлі. Та українець не прийняв поєдинок, тому Паркер і Вордлі провели очний бій, в якому Фабіо здобув сенсаційно перемогу.

Восени Усик відмовився від поясу WBO, тому втратив статус абсолютного чемпіона світу. Титул же перейшов до британця Вордлі. Українець же висловив бажання зустрітися з Вайлдером, однак американець 24 січня підписав контракт на бій проти Дерека Чісори.

На тлі інформації про бій Вайлдер – Чісора майбутнє українця почали пов'язувати з Руїсом. Наразі офіційно немає інформації, хто стане наступним суперником Усика, а також, коли відбудеться бій.

До речі. Як свідчать дані BoxRec, Енді Руїс провів на професійному ринзі 38 боїв, в яких здобув 35 перемог (22 нокаутом). У 2019 році він сенсаційно побив Ентоні Джошуа та здобув титули IBF, WBO та WBA, але втратив пояси в реванші проти британця.