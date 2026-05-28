"Він винятково талановитий": тренер назвав для Усика кращого суперника, ніж Кабаєл

Наступним суперником Олександра Усика найімовірніше стане Агіт Кабаєл. Утім багато хто вважає його на надто серйозним опонентом для українця.

Зокрема, тренер конголезького боксера надважкої ваги Мартіна Баколе Біллі Нельсон в інтерв'ю для ютуб-каналу Pro Boxing Fans розповів, чому вважає Агіта Кабаєла не готовим до бою з Усиком. А також назвав свого найкращого кандидати для опозиції українцю на ринзі.

Цікаво Тренер Верховена назвав причину поразки свого підопічного у бою з Усиком

Чому Кабаєл не готовий до бою з Усиком?

Нельсон зазначив, що, на його думку, бій із Кабаєлом узагалі не стане проблемою. Цей поєдинок буде важким саме для Агіта, а не для Олександра. Кабаєл не був дуже активним упродовж останніх півтора років.

У нього було дуже мало боїв. Я думаю, що Усик зупинить Кабаєла,

– зауважив тренер.

Він продовжив, що Усик уже фактично провів дуель поглядів із Кабаєлом після перемоги над Верховеном. Німець піднявся на ринг, щоб викликати українця на поєдинок. Щоправда, в плани Агіта може втрутитись потенційний реванш нідерландця з Усиком, організація якого може стати пріоритетнішою для Туркі Аль Аш-Шейха.

Кого Нельсон вважає кращим суперником для Усика?

За словами тренера, Мозес Ітаума може перемогти зараз будь-якого важковаговика на планеті. Це винятково талановитий боксер. Щоправда, в нього є одна проблема. Йому досі ніхто так і не зміг перевірити підборіддя.

"Однак це обов'язково станеться", – наголосив Нельсон.

Варто додати, що Ітаума сам не проти битись із Усиком. Зокрема, він неодноразово висловлював свою повагу українському боксеру та зазначав, що його шлях дозволяє йому битись із ким завгодно. Утім до поєдинку Олександра з Верховеном англійський спортсмен ставився критично.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

За словами очільника WBC, наступним боєм Усика буде поєдинок із Кабаєлом. Українець захищатиме свій пояс.

Колишній промоутер Усика Олександр Красюк закликав українця зробити правильні висновки після бою з Верховеном. Якщо все буде рухатись тим напрямком, за яким іде зараз, це буде недобре для Усика.

Джейсон Стейтем висловився щодо бою Усика проти Верховена. На його думку, рефері пограбував нідерландця. неправильно зупинивши бій.