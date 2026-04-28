3 найгучніші розлучення українських боксерів

Українські боксери завдяки своїй всесвітній славі фактично є зірками шоу-бізнесу. А в цій сфері не обійтись без гучних розлучень.

Українські боксери мали гучні романи, стосунки з усесвітньо відомими зірками та не менш скандальні та гучні розриви, повідомляє 24 Канал. У цьому матеріалі зібрано найбільш вражаючі історії розлучення українських боксерів.

Яким є найгучніше розлучення в історії українського боксу?

Безперечно найгучнішим розлученням в історії українського боксу є розрив стосунків між В'ячеславом Узелковим і Мариною Боржемською. Дружина звинувачувала чоловіка в аб'юзивних стосунках. Вона говорила, що спортсмен морально тисне на неї та маніпулює.

Після розлучення Марина навіть заблокувала колишнього чоловіка в соцмережах. Сам В'ячесав заявляв про готовність до нових стосунків і навіть брав участь у телепроєкті "Одруження наосліп". На жаль, 9 листопада 2024 року через проблеми зі здоров'ям призер чемпіонатів світу та Європи з боксу помер.

Чому розпався шлюб Віталія Кличка?

Віталій Кличко прожив у шлюбі з Наталею Єгоровою 25 років. Утім у серпні 2022 року, вже коли колишній боксер перебував на посаді міського голови Києва, пара розлучилась. Кличко-старший зазначав, що причиною цього стала неможливість підтримувати нормальні стосунки на відстані.

Уже ексдружина Віталія також повідомила, що рішення про розлучення було добре обдуманим. Однак при цьому колишні чоловік і дружина зберегли між собою теплі дружні стосунки, адже вони залишаються батьками для своїх дітей.

Як склалась доля Володимира Кличка та голівудської зірки Гайден Панеттьєрі?

Володимир Кличко не був офіційно одружений із голівудською зіркою Гайден Панеттьєрі, втім саме ця жінка подарувала боксеру доньку та з нею спортсмен кілька років жив у цивільному шлюбі. Власне вагітність перенесла весілля пари на пізніший термін.

Утім його не сталось і після народження дитини. А пізніше з'ясувалось, що пологи негативно вплинули на акторку. Вона зловживала алкоголем, тому пара Кличко-Панеттьєрі розпалась. До того ж, Володимир забрав доньку до себе на Батьківщину, де з її вихованням колишньому чемпіону допомагала його мама.

