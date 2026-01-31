Це не Усик: назвали найкращого боксера світу
- Теренс Кроуфорд визнаний "найкращим бійцем 2025 року" за версією журналу The Ring.
- Кроуфорд став першим абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях та оголосив про завершення кар'єри в січні 2026 року.
Авторитетний журнал The Ring нагородив найкращих боксерів 2025 року. Участь у церемонії взяв також Олександр Усик.
Український боксер нагородив Теренса Кроуфорда, який визнаний "найкращим бійцем 2025 року" за версією The Ring. Про це журнал повідомив у своїх соцмережах.
Хто найкращий боксер світу?
Олександр Усик, який є володарем титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі, не потрапив до списку номінантів, тому не претендував на престижну нагороду.
39-річний українець вийшов на сцену, щоб оголосити ім'я переможця та особисто вручив нагороду Теренсу.
Усик нагородив Кроуфорда: дивіться відео
Конкурентами Теренса були чотири боксери:
- чемпіон WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі Дмитров Бівол;
- абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе;
- чемпіон WBC, WBA і WBO в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес;
- власник титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі.
Що відомо про Кроуфорда?
У 2025 році американець зупинив зіркового мексиканця Сауля Альвареса та відібрав у нього чотири пояси.
Завдяки перемозі він став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. За даними BoxRec, Кроуфорд провів 42 бої на професійному рингу та всі виграв.
У 2016 році Теренс провів бій проти українця Віктора Постола та здобув перемогу рішенням суддів. Американець назвав Постола сильним суперником, коли Альварес намагався принизити українця.
У січні 2026 року 38-річний боксер оголосив про завершення професійної кар'єри. Після цього Усик став першим номером рейтингу P4P від The Ring. До цього Олександр був другим, а Крофорд першим.