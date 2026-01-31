Це не Усик: назвали найкращого боксера світу

Авторитетний журнал The Ring нагородив найкращих боксерів 2025 року. Участь у церемонії взяв також Олександр Усик.

Український боксер нагородив Теренса Кроуфорда, який визнаний "найкращим бійцем 2025 року" за версією The Ring. Про це журнал повідомив у своїх соцмережах.

Хто найкращий боксер світу?

Олександр Усик, який є володарем титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі, не потрапив до списку номінантів, тому не претендував на престижну нагороду.

39-річний українець вийшов на сцену, щоб оголосити ім'я переможця та особисто вручив нагороду Теренсу.

Усик нагородив Кроуфорда: дивіться відео

Конкурентами Теренса були чотири боксери:

чемпіон WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі Дмитров Бівол;

абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе;

чемпіон WBC, WBA і WBO в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес;

власник титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі.

Що відомо про Кроуфорда?