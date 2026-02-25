Кличко і близько не стоїть, а Усик у топі – названі найпопулярніші боксери у світі

Авторитетний журнал The Ring склав рейтинг найпопулярніших боксерів у світі. До списку увійшов один представник України, однак це не хтось з братів Кличків.

Журнал перевірив кількість підписників в інстаграмі серед провідних і колишніх боксерів світу. Список десяти найкращих The Ring опублікував у соцмережах.

Хто найпопулярніший боксер світу?

Поза конкуренцією виявилися легендарні боксери зі США – Майк Тайсон і Флойд Мейвезер. У "Залізного Майка" 34 мільйони підписників, коли у його земляка, який оголосив про відновлення кар'єри й зустрінеться з Менні Пак'яо, – 29,2 мільйона.

Символічно, що лідери рейтингу невдовзі проведуть виставковий бій.

Третє місце у списку з 19,1 мільйона підписниками посідає Сауль Альварес, який на кілька тисяч випередив Ентоні Джошуа.

У переліку найпопулярніших боксерів світу Україну представив Олександр Усик, який замикає топ-10. Українця, окрім вище згаданих боксерів, випереджають Раян Гарсія, Менні Пак'яо, Тайсон Ф'юрі, Геннадій Головкін і Хільберто Рамірес.

Зазначимо, що до топ-10 не потрапили легендарні українські боксери Віталій і Володимир Клички. Молодший з братів має у своєму інстаграмі майже 1 мільйон підписників.

Топ-10 найпопулярніших боксерів світу в інстаграмі

Майк Тайсон – 34 мільйони підписників; Флойд Мейвезер – 29,2 мільйона підписників; Сауль Альварес – 19,1 мільйона підписників; Ентоні Джошуа – 18,7 мільйона підписників; Раян Гарсія – 12,7 мільйона підписників; Менні Пак'яо – 8,4 мільйона підписників; Тайсон Ф'юрі – 6,7 мільйона підписників; Геннадій Головкін – 5,1 мільйона підписників; Хільберто Рамірес – 3,7 мільйона підписників; Олександр Усик – 3,6 мільйона підписників.

Цікаво те, що The Ring не включив до рейтингу блогера-боксера Джейка Пола. Хоча американець провів кілька боїв, вони все ж були на професійному рівні. Ютубер має в інстаграмі 28,9 мільйона підписників, що менше тільки за Тайсона та Мейвезера.

Хто найбагатший з боксерів?

Відразу шість найпопулярніших бійців з рейтингу The Ring входять до десятки найбагатших боксерів світу за версією GiveMeSport. Так, найбагатшим бійцем є Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів.

Усик розмістився знову на десятій сходинці рейтингу – його статки оцінюють у 120 мільйонів доларів. Щодо інших боксерів, то їх заробітки оцінюють наступним чином: