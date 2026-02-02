Нокаут за 52 секунди: ці чемпіонські поєдинки стали вічними рекордами в боксі
Важку вагову категорію вважають королевою боксу, адже один удар може закінчити все за мить. Саме в хевівейті, як називають цей дивізіон, бокс відчувається як справжня битва гігантів.
Доволі часто такі поєдинки закінчуються нокаутами вже в першому раунді. Ба більше, подекуди це навіть двобої за звання чемпіона світу. Про найшвидші перемоги за чемпіонський титул розповідає 24 Канал.
Які найшвидші перемоги за чемпіонський титул у боксі?
Відповідно до статистичних даних, дві найшвидші перемоги за титул чемпіона світу у важкій вазі закінчилися на 52-й секунді поєдинку. В обох випадках на кону був титул чемпіона світу за версією WBO.
- Гербі Гайд – Деймон Рід
У квітні 1998 року британський боксер Гербі Гайд зустрівся з американцем Деймоном Рідом. Гайд підходив до поєдинку, маючи рекорд з 29 перемог та однієї поразки.
Як тільки бій розпочався, британець накинувся на свого опонента зі США та звалив його на канвас потужними ударами.
Як Гайд нокаутував Ріда: дивіться відео
Цікавий факт. Після цього бою Гайд провів ще один успішний захист титулу, але згодом втратив пояс у бою проти Віталія Кличка. Українець нокаутував суперника вже в другому раунді та завоював чемпіонський пояс.
- Леймон Брюстер – Анджей Голота
Зірковий американський боксер Брюстер у 2004 році переміг Володимира Кличка в бою за пояс WBO і через рік проводив другий захист титулу в поєдинку проти поляка Анджея Голоти.
Та бій у Чикаго тривав всього 52 секунди: Брюстер швидко збив Голоту з ніг і захистив звання чемпіона світу.
Брюстер – Голота: дивіться відео бою
У 2007 році Брюстер і Кличко вдруге зійшлися на рингу, і цього разу українець взяв реванш. Як йдеться на сайті BoxRec, американець не зміг продовжити бій, а Кличко захистив титули IBF та IBO.
Чи є українці у рейтингу?
- Усі 29 найшвидших перемог у титульних боях, які потрапили до символічного рейтингу, закінчилися у першому раунді. Список замикає бій Віталія Кличка проти Одланьєра Соліса.
- Українець та кубинець зустрілися у 2011 році в Німеччині. Кличко-старший зміг зупинити суперника наприкінці першого раунду, адже Соліс отримав травму при падінні.
- Тоді український боксер захистив титул чемпіона світу за версією WBC.