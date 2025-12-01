Не був на вершині, – Ф'юрі розповів, чому Кличко кращий за Усика

Олександр Усик та Володимир Кличко одні з найвидатніших боксерів в історії. Тайсон Ф'юрі висловився про іменитих представників України.

"Циганський король" розповів, чи Кличко кращий за Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Чим Кличко кращий за Усика?

Ф'юрі наголосив, що Усик здолав багатьох супертяжів. Проте він не такий ударник, як Кличко.

Усик немає таких габаритів, і він не був на вершині 11 років, як Кличко. В Олександра немає подібних досягнень,

– сказав Ф'юрі.

Раніше Усик в інтерв'ю Boxing News Online назвав переможця можливого бою між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Він вважає, що рішенням суддів переможе "Ей Джей".

