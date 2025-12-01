Не был на вершине, – Фьюри рассказал, почему Кличко лучше Усика

Александр Усик и Владимир Кличко одни из величайших боксеров в истории. Тайсон Фьюри высказался об именитых представителях Украины.

"Цыганский король" рассказал, Лучше ли Кличко лучше Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Чем Кличко лучше Усика?

Фьюри отметил, что Усик одолел многих супертяжей. Однако он не такой ударник, как Кличко.

Усик нет таких габаритов, и он не был на вершине 11 лет, как Кличко. У Александра нет подобных достижений,

– сказал Фьюри.

Ранее Усик в интервью Boxing News Online назвал победителя возможного боя между Фьюри и Энтони Джошуа. Он считает, что решением судей победит "Эй Джей".

Как дрался Фьюри против Кличко и Усика?