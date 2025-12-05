Непереможний українець заінтригував майбутнім боєм проти зіркового земляка

Вже 13 грудня 2025 року у Львівському цирку відбудеться історичний вечір боксу. У головному бою боксерського шоу зіштовхнуться у рингу Олександр Гриців та Сергій Радченко.

Напередодні боксерського шоу 24 Канал поспілкувався із Олександром Грицівим. Боксер зі Львова розповів про очікування від майбутнього бою.

Що сказав Гриців перед боєм із Радченком?

Володар поясу WBC Francophone у бріджервейті запевнив, що із нетерпінням чекає на найближчий свій бій.

"З нетерпінням чекаю цього бою, адже це буде дуже крутий вечір для українського боксу в якому буде одразу 5 титульних поєдинків і круто що саме мій бій буде головним", – сказав Гриців.

Непереможний боксер назвав найсильнішу сторону свого майбутнього суперника. Гриців пригадав останній бій Радченка проти Кевіна Лерена, у якому Сергій програв.

Найсильніша сторона мого суперника – це досвід, адже він уже провів багато поєдинків з сильними та титулованими суперниками, особливо останній, в якому він боксував за пояс чемпіона світу з Кевіном Лареною. Ми з командою готові на сто відсотків, тому 13-го грудня ми покажемо потужний та яскравий бокс,

– заявив Гриців.

Також Олександр дав свій прогноз на бій Ентоні Джошуа проти Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня 2025 року у Маямі (США).

Яку важливу заяву зробив Радченко перед боєм?

4 грудня 38-річний боксер виклав відео у своєму профілі в інстаграмі, у якому сповістив, що бій у Львові стане для нього останнім у професійній кар'єрі.

Я завершую кар'єру професійного боксера! 13-го грудня у Львові відбудеться мій бій з Олександром Грицівим за титул WBC Francophone, яким володіє Олександр. Це мій завершальний бій у професійній кар'єрі боксера,

– підписав відео Сергій.

Радченко анонсував закінчення кар'єри: дивіться відео

Яка статистика Гриціва та Радченка у професіоналах?