Перемога за півтори хвилини та нокаут у першому раунді: як пройшли бої Лапіна та Хижняка

У суботу, 21 березня, у Київській області, в селі Лісники, відбувся боксерський вечір, організований Олександром Усиком. Найбільш очікуваними подіями стали дебют Олександра Хижняка у професійному боксі та рейтинговий бій Даніеля Лапіна.

Свій поєдинок Хижняк провів проти колумбійця Вільяма Барона – бій був запланований на шість раундів. Водночас Лапін зустрівся з латвійцем Крістапсом Бульмейстером у поєдинку, розрахованому на десять раундів. Про те, як пройшли ці бої, розповідає 24 канал.

Як пройшов дебютний бій Хижняка?

Уже в першому раунді українець нокаутував колумбійця Барона. Хижняк двічі відправив суперника в нокдаун: вдруге – менш ніж за 15 секунд до завершення раунду. Після другого падіння Барон уже не зміг підвестися.

Якщо для українця це був дебют, то його суперник, навпаки, уже досвідчений професіонал: він провів 22 бої, здобувши 8 перемог, зазнавши 13 поразок та одного разу зігравши внічию.

Як пройшов бій Лапіна?

Бій Лапіна проти латвійця тривав лише півтори хвилини. Перемогу здобув українець – він відправив суперника в нокдаун, після чого Бульмейстер не зміг підвестися до рахунку "10".

28-річний боксер виграв 13-й поєдинок підряд, зберігши свій непереможний статус. Це був не титульний бій, тому український боксер не ризикував своїми поясами.

Я уже п'ять років не боксував у своїй рідній країні. Нарешті мені зробили цей поєдинок. Я дуже щасливий, я приїхав зі зборів. У мене були збори в Іспанії. Буду боксувати, показувати красивий бокс. Емоції переповнюють. Моя мрія – на головному стадіоні в Києві провести вечір боксу. І там відбоксувати за пояс чемпіона світу,

– сказав Лапін у коментарі Boxing King Media.

