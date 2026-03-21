Укр Рус
Fight News 24 Новини боксу Перемога за півтори хвилини та нокаут у першому раунді: як пройшли бої Лапіна та Хижняка
21 березня, 23:13
3

Олександра Власова
Основні тези
  • Олександр Хижняк у своєму дебютному бою у професійному боксі нокаутував Вільяма Барона в першому раунді.
  • Даніель Лапін переміг Крістапса Бульмейстера за півтори хвилини, відправивши його в нокдаун, і зберіг свою непереможну серію з 13 поєдинків.

У суботу, 21 березня, у Київській області, в селі Лісники, відбувся боксерський вечір, організований Олександром Усиком. Найбільш очікуваними подіями стали дебют Олександра Хижняка у професійному боксі та рейтинговий бій Даніеля Лапіна.

Свій поєдинок Хижняк провів проти колумбійця Вільяма Барона – бій був запланований на шість раундів. Водночас Лапін зустрівся з латвійцем Крістапсом Бульмейстером у поєдинку, розрахованому на десять раундів. Про те, як пройшли ці бої, розповідає 24 канал.

Як пройшов дебютний бій Хижняка?

Уже в першому раунді українець нокаутував колумбійця Барона. Хижняк двічі відправив суперника в нокдаун: вдруге – менш ніж за 15 секунд до завершення раунду. Після другого падіння Барон уже не зміг підвестися.

Якщо для українця це був дебют, то його суперник, навпаки, уже досвідчений професіонал: він провів 22 бої, здобувши 8 перемог, зазнавши 13 поразок та одного разу зігравши внічию.

Як переміг Хижняк: дивіться відео 

Відео Суспільне спорт

Як пройшов бій Лапіна?

Бій Лапіна проти латвійця тривав лише півтори хвилини. Перемогу здобув українець – він відправив суперника в нокдаун, після чого Бульмейстер не зміг підвестися до рахунку "10".

28-річний боксер виграв 13-й поєдинок підряд, зберігши свій непереможний статус. Це був не титульний бій, тому український боксер не ризикував своїми поясами.

Я уже п'ять років не боксував у своїй рідній країні. Нарешті мені зробили цей поєдинок. Я дуже щасливий, я приїхав зі зборів. У мене були збори в Іспанії. Буду боксувати, показувати красивий бокс. Емоції переповнюють. Моя мрія – на головному стадіоні в Києві провести вечір боксу. І там відбоксувати за пояс чемпіона світу,
– сказав Лапін у коментарі Boxing King Media

Як переміг Лапін: дивіться відео

Відео Суспільне спорт

Як пройшли інші бої?

  • Кіра Макогоненко перемогла Поліну Довгінку за одностайним рішенням.

  • Айдер Абдураімов – нокаут у 3 раунді Павла Павлова.

  • Микола Лактіонов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Дмитро Ловчинський, Павло Іллюша, Данило Жасан – усі перемоги нокаутом або технічним нокаутом.