Олександр Красюк відверто висловився про гіпотетичну співпрацю із Віталієм чи Володимиром Кличком. Промоутер не вагаючись дав відповідь, пише 24 Канал із посиланням на Okay Eva.

Чи готовий Красюк попрацювати із Кличками?

Український функціонер розповів, як працював пліч-о-пліч із Кличком-молодшим у бізнесових питання, коли Віталій Кличко розпочав політичну кар'єру. Красюк запевнив, що без вагань працював би із якимось зі братів, якби ті повернулись у боксерський ринг.

У момент, коли Віталій пішов у політику, він відійшов від боксерських справ. Бізнесовими питаннями ми займалися разом із Володимиром. Думаю, якщо хтось із них зараз вирішив би повернутися на професійний ринг, то без вагань працював би зі мною – як із менеджером або промоутером,

– відверто сказав Красюк.

Якщо Віталій Кличко ще у далекому 2012-му остаточно відійшов від боксу, то Володимир вже ще не сказав останнього слова у боксі. Він прагне повернутись у профі-ринг заради рекорду Формана. Джордж у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

Цікаво, що в інтерв'ю ютуб-каналу "норм-подкаст", Володимир зізнався, що ніколи не хотів стати боксером.

"Я не хотів ставати боксером. У мене враження, що це не був мій спорт. Бокс я використовував, як інструмент для подорожі. Я завжди мріяв подорожувати по світу", – заявляв Кличко-молодший.

Що відомо про статистику братів Кличків?