Александр Красюк откровенно высказался о гипотетическом сотрудничестве с Виталием или Владимиром Кличко. Промоутер не колеблясь дал ответ, пишет 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.
Готов ли Красюк поработать с Кличко?
Украинский функционер рассказал, как работал бок о бок с Кличко-младшим в бизнес вопросах, когда Виталий Кличко начал политическую карьеру. Красюк заверил, что без колебаний работал бы с кем-то из братьев, если бы те вернулись в боксерский ринг.
В момент, когда Виталий ушел в политику, он отошел от боксерских дел. Бизнес вопросами мы занимались вместе с Владимиром. Думаю, если кто-то из них сейчас решил бы вернуться на профессиональный ринг, то без колебаний работал бы со мной – как с менеджером или промоутером,
– откровенно сказал Красюк.
Если Виталий Кличко еще в далеком 2012-м окончательно отошел от бокса, то Владимир уже еще не сказал последнего слова в боксе. Он стремится вернуться в профи-ринг ради рекорда Формана. Джордж в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.
Интересно, что в интервью ютуб-канала "Норм-подкаст", Владимир признался, что никогда не хотел стать боксером.
"Я не хотел становиться боксером. У меня впечатление, что это не был мой спорт. Бокс я использовал, как инструмент для путешествия. Я всегда мечтал путешествовать по миру", – заявлял Кличко-младший.
Что известно о статистике братьев Кличко?
Виталий провел свой последний бой в сентябре 2012-го, когда в Москве победил техническим нокаутом в 4-м раунде немца Мануэля Чарра.
Кличко-старший закончил карьеру боксера на статистике в 45 победных боев (41 – нокаутом) и 2 поражения. Те два единственные фиаско Виталий потерпел в поединках против Криса Берда и Леннокса Льюиса.
Что касается Владимира, то Кличко-младший повесил перчатки на гвоздь в после боя против Энтони Джошуа, который состоялся в апреле 2017-го. Украинец уступил техническим нокаутом в предпоследнем 11-м чемпионском раунде.
Владимир Кличко провел на профи-ринге 64 победных боя (53 – нокаутом) и потерпел 5-ти поражений (данные BoxRec).
Недавно стало известно, почему Владимир отказался от реванша против Джошуа.