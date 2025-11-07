Александр Красюк откровенно высказался о гипотетическом сотрудничестве с Виталием или Владимиром Кличко. Промоутер не колеблясь дал ответ, пишет 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Готов ли Красюк поработать с Кличко?

Украинский функционер рассказал, как работал бок о бок с Кличко-младшим в бизнес вопросах, когда Виталий Кличко начал политическую карьеру. Красюк заверил, что без колебаний работал бы с кем-то из братьев, если бы те вернулись в боксерский ринг.

В момент, когда Виталий ушел в политику, он отошел от боксерских дел. Бизнес вопросами мы занимались вместе с Владимиром. Думаю, если кто-то из них сейчас решил бы вернуться на профессиональный ринг, то без колебаний работал бы со мной – как с менеджером или промоутером,

– откровенно сказал Красюк.

Если Виталий Кличко еще в далеком 2012-м окончательно отошел от бокса, то Владимир уже еще не сказал последнего слова в боксе. Он стремится вернуться в профи-ринг ради рекорда Формана. Джордж в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.

Интересно, что в интервью ютуб-канала "Норм-подкаст", Владимир признался, что никогда не хотел стать боксером.

"Я не хотел становиться боксером. У меня впечатление, что это не был мой спорт. Бокс я использовал, как инструмент для путешествия. Я всегда мечтал путешествовать по миру", – заявлял Кличко-младший.

