Усик розповів, що його обдурила власна команда

Олександр Усик продовжує підготовку до першого у 2026 році бою. Українець перебуває у тренувальному таборі, де готується до зустрічі з Ріко Верховеном.

16 квітня об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі опублікував у соцмережах нове відео. 39-річний боксер розповів, як проходить його день.

Як Усик готується до бою проти Верховена?

За словами Усика, команда обіцяла йому баню і відновлювальний день, але потім привели в зал на кардіотренування. Спортсмен жартома побідкався, що його обдурили.

Також чемпіон не забув показати всіх, хто перебуває з ним у тренувальному таборі. Зокрема, це відомий боксер Дмитро Митрофанов, а також колишній тренер Дениса Берінчика та Ентоні Джошуа – Єгор Голуб.

Як Усика обдурила команда: дивіться відео

Усик – Верховен: головне про бій за титул WBC