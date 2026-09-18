Усик і Вайлдер одночасно відновили тренування на тлі чуток про бій

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер відновив тренування. У мережі з'явилося відео, на якому американець працює на лапах разом зі своїм давнім тренером Маліком Скоттом.

Його повернення до активної роботи привернуло увагу на тлі можливого поєдинку проти Олександра Усика. Команди боксерів раніше обговорювали проведення такого бою, а сам американець залишається серед потенційних суперників українця, повідомляє 24 Канал.

Усик також відновив підготовку

40-річний "Бронзовий Бомбардувальник" востаннє виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Майже одночасно з Вайлдером до тренувань повернувся й Усик. Українець проводить підготовку у своєму залі Ready to Fight в Іспанії після кількамісячної паузи.

Нещодавно український боксер тренувався разом із Саулем "Канело" Альваресом, який також проводить підготовчий збір у Гандії перед власним поєдинком.

Останній бій Усика відбувся у травні. Українець переміг Ріко Верховена технічним нокаутом. Очікується, що наступний поєдинок може стати одним із фінальних у професійній кар'єрі спортсмена.

Цікаво, що тренер Вайлдера Скотт добре знайомий з Усиком не лише як його потенційний суперник по команді. До тренерської роботи з американцем він багато років був спаринг-партнером українця, а також працював у ринзі з Володимиром і Віталієм Кличками.