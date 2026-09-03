Усик дізнався нове місце у рейтингу WBO після відмови від титулу

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі. Перше місце посів колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Українець піднявся з другої сходинки та випередив британця Мозеса Ітауму. Він опустився на п'яту позицію після поразки від Філіпа Хрговича у титульному поєдинку за пояс IBF, який відбувся наприкінці серпня.

Рейтинг WBO у надважкій вазі

Чемпіоном WBO залишається британець Даніель Дюбуа. У топ-3 рейтингу також увійшли Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Ще один представник України, Віктор Вихрист, опустився з 10-го на 11-те місце.

Усик володів поясом WBO до листопада 2025 року, після чого відмовився від титулу. До рейтингу організації він повернувся після того, як у червні звільнив усі чемпіонські пояси.

Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Олександр Усик (Україна) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Фабіо Вордлі (Велика Британія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Баходір Жалолов (Узбекистан) Френк Санчес (Куба) Деонтей Вайлдер (США) Нельсон Хіса (Албанія) Віктор Вихрист (Україна) Брендон Мур (США) Густаво Трухільйо (Куба) Річард Ріакпорхе (Велика Британія) Джастін Гуні (США)

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Усика може стати американець Деонтей Вайлдер. Поєдинок планують провести у березні 2027 року в США. Основним варіантом для проведення бою називають T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.