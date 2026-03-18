"Один на мільйон": колишній чемпіон світу про Усика

Майбутній бій Олександра Усика з Ріко Верховеном залишається однією з головних тем у боксерських колах. Свою оцінку щодо Усика озвучив Річард Вудхолл.

Колишній чемпіон світу висловив думку, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Усик вирізняється унікальністю завдяки своєму стилю ведення бою. Про це повідомляє Sky Sports.

Що сказав Вудхолл про Усика?

За словами Вудхолла, Усик є найкращим контратакувальним боксером на передній нозі, якого він бачив за останній час. Він підкреслив, що зазвичай контратакувальники діють із задньої ноги, змушуючи суперника помилятися і лише потім відповідаючи ударами.

Окремо він відзначив роботу ніг Усика та його рух у рингу. Українця практично неможливо побачити біля канатів або в кутку – він постійно рухається по колу навколо суперника, контролюючи центр рингу.

Це як бик проти матадора, коли він виходить проти більших і вищих суперників. Він не відступає, а рухається навколо них,

– пояснив боксер.

Вудхолл наголосив, що саме поєднання контролю рингу та контратак на передній нозі робить Усика унікальним явищем у сучасному боксі.

Я давно не бачив нічого кращого. Він один на мільйон,

– підсумував ексчемпіон.

Що відомо про бій Усика проти Верховена?