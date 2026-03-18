"Один на миллион": бывший чемпион мира об Усике

Предстоящий бой Александра Усика с Рико Верховеном остается одной из главных тем в боксерских кругах. Свою оценку относительно Усика озвучил Ричард Вудхолл.

Бывший чемпион мира высказал мнение, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Усик отличается уникальностью благодаря своему стилю ведения боя. Об этом сообщает Sky Sports.

Смотрите также "Как это возможно?": бой Усика с Верховеном разнесли вдребезги

Что сказал Вудхолл об Усике?

По словам Вудхолла, Усик является лучшим контратакующим боксером на передней ноге, которого он видел за последнее время. Он подчеркнул, что обычно контратакующие боксеры действуют с задней ноги, заставляя соперника ошибаться и лишь затем отвечая ударами.

Отдельно он отметил работу ног Усика и его движение в ринге. Украинца практически невозможно увидеть возле канатов или в углу – он постоянно движется по кругу вокруг соперника, контролируя центр ринга.

Это как бык против матадора, когда он выходит против более крупных и высоких соперников. Он не отступает, а движется вокруг них,

– объяснил боксер.

Вудхолл отметил, что именно сочетание контроля ринга и контратак на передней ноге делает Усика уникальным явлением в современном боксе.

Я давно не видел ничего лучшего. Он один на миллион,

– подытожил экс-чемпион.

Что известно о бое Усика против Верховена?