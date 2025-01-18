Усика звинуватили у зірванні бою Ф'юрі – Джошуа

У грудні 2024-го року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Українець завдав другої поразки у кар'єрі "Циганського короля".

Боксер із Сімферополя зберіг свої чемпіонські пояси, а Тайсон Ф'юрі після двох поразок вирішив закінчити із професійним боксом. На початку нового року британець оголосив про закінчення кар'єри.

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Хто винен у закінченні кар'єри Ф'юрі

Ф'юрі не став чекати бою проти земляка Ентоні Джошуа.

Колишній боксер Майріс Брієдіс знайшов винного, який змусив Тайсона попрощатись із боксом ще до проведення бою проти Ей Джея. Латвійський ексбоксер пригадав непереможного українця, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Багато фанатів з Британії хотіли побачити поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, але Усик просто зруйнував плани Хірна на цей бій, як і всіх інших промоутерів. Але сталося як сталося. Я думаю, що Ф'юрі ще дослухається до англійського народу і проведе бій з Джошуа,

– заявив Брієдіс.

Багато людей у боксі вважають, що Тайсон відновить кар'єру заради бою із Джошуа. Наразі Ф'юрі закінчив кар'єру, аби набити собі солідний цінник за своє повернення та битву із Ентоні.

Цікаво, що Усик також зламав усі плани Туркі Альт аш-Шейха, який мріяв влаштувати трилогію у протистоянні українця проти Ф'юрі. Керівник Генерального управління із питань розваг у Саудівській Аравії запевнив, що ніхто не буде давати космічні гроші, аби повернути "Циганського короля" у ринг. Він вже навіть знайшов нового суперника Джошуа на заміну Тайсона.