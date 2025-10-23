Усик зробив шокуюче зізнання щодо своєї кар'єри: він міг не стати боксером

Олександр Усик беззаперечно входить в когорту найвидатніших боксерів в історії. Проте український боксер займався іншими видами спорту.

Олександр Усик розповів, яким спортом він займався в дитинстві та чому обрав бокс. Про це повідомяє 24 канал із посиланням на Новини.Live.

Чи міг Усик не стати боксером?

Олександр Усик розповів про те, що його тато був військовим та вони часто змінювали місце проживання. Український чемпіон заявив, що вони жили у Сімферополі, звідки переїхали в Чернігів, а потім назад.

Усик займався боротьбою та футболом. Проте український боксер зізнався, чому у підсумку пішов на бокс.

Коли переїхали в Чернігівську область, я вже пішов на боротьбу, футболом займався. Коштів не вистачало для того, щоб оплачувати, а бокс був безплатний,

– сказав Усик.

