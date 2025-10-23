Укр Рус
23 октября, 23:12
3

Усик сделал шокирующее признание относительно своей карьеры: он мог не стать боксером

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик рассказал, что занимался борьбой и футболом.
  • Его папа был военным, что приводило к частым переездам семьи.

Александр Усик беспрекословно входит в когорту величайших боксеров в истории. Однако украинский боксер занимался другими видами спорта.

Александр Усик рассказал, каким спортом он занимался в детстве и почему выбрал бокс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Новини.Live.

Мог ли Усик не стать боксером?

Александр Усик рассказал о том, что его папа был военным и они часто меняли место жительства. Украинский чемпион заявил, что они жили в Симферополе, откуда переехали в Чернигов, а потом обратно.

Усик занимался борьбой и футболом. Однако украинский боксер признался, почему в итоге пошел на бокс.

Когда переехали в Черниговскую область, я уже пошел на борьбу, футболом занимался. Средств не хватало для того, чтобы оплачивать, а бокс был бесплатный,
– сказал Усик.

Ранее Александр Красюк в интервью Sport.ua рассказал, стоит ли Александру Усику драться против Джозефа Паркера или Фабио Уордли.

"Со спортивной точки зрения – ни одного. А так.... нищебродов покормить и в телевизоре засветит (шучу)... кроме коммерческих - не вижу никаких других причин", – высказался Красюк.

Что известно о карьере Александра Усика?

  • Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер побил россиянина Мурата Гассиева и объединил все пояса в крузервейте.

  • В 2024 году Усик в первом бою одолел Тайсона Фьюри и стал "абсолютом" в супертяжелом весе.

  • В 2025 году Александр победил Даниэля Дюбуа, вернув себе титул IBF, который ранее отдал добровольно, а вместе с тем и снова стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

  • Недавно Усик сделал заявление относительно своей карьеры. Украинский чемпион планирует боксировать до 41 года.

  • Ранее Александр Усик рассказал, как относится к поражениям. Украинский боксер считает, что победа и поражение – это родные брат и сестра.