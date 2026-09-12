"Після цього бою": німецький боксер сказав, коли Усик завершить кар'єру

Майбутнє Олександра Усика у професійному боксі привертає значну увагу як в Україні, так і за її межами. Шанувальників цікавить, коли саме українець завершить виступи на рингу, хто стане його наступним суперником та скільки поєдинків він ще встигне провести.

Чинний чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл припустив, що колишній абсолютний чемпіон світу може закінчити кар'єру після бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Про це повідомляє Fightbook MMA.

Коли Усик завершить професійну кар'єру

За словами німецького боксера, Усик може провести ще один бій після зустрічі з Вайлдером, однак саме поєдинок проти американця, на його думку, стане для українця останнім.

Гадаю, він завершить кар'єру. Можливо, проведе ще один бій. Я чув, що він може зустрітися з Деонтеєм, але точно не знаю. Після цього бою він завершить кар'єру. Думаю, він розуміє – йому все ж 39 років – що це буде останній бій у його кар'єрі, тож чому б і ні? Думаю, він проведе цей поєдинок із Деонтеєм у США,

– сказав Кабаєл.

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Раніше з'являлася інформація, що бій Усик – Вайлдер може відбутися у березні 2027 року в США.

Зазначимо, що Кабаєл є чинним чемпіоном світу WBC у надважкій вазі. Німець отримав титул у червні 2026 року після того, як Усик звільнив чемпіонський пояс.

Водночас у майбутньому українця залишається ще один потенційний варіант, третій бій із Тайсоном Ф'юрі. Британець запропонував Усику провести реванш у листопаді та вже опублікував постер поєдинку. Сам Усик заявив, що "йде за Тайсоном".