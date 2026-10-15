Усик знову "посунув" Ф'юрі та Дюбуа у рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги

Український боксер Олександр Усик зберіг перше місце в рейтингу найкращих представників надважкої вагової категорії за версією ESPN. До трійки лідерів також увійшли британці Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа.

До першої п'ятірки також увійшли британець Фабіо Вордлі та хорват Філіп Хргович. Оновлений рейтинг оприлюднили на офіційному сайті спортивного порталу.

Як виглядає новий рейтинг від ESPN

Шосте місце посідає колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа, сьоме – британський боксер Мозес Ітаума, а восьме – новозеландець Джозеф Паркер.

Дев'яту сходинку рейтингу займає німецький боксер Агіт Кабаєл, а замикає десятку кубинець Френк Санчес.

Топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги за версією ESPN

Олександр Усик (Україна). Тайсон Ф'юрі (Велика Британія). Даніель Дюбуа (Велика Британія). Фабіо Вордлі (Велика Британія). Філіп Хргович (Хорватія). Ентоні Джошуа (Велика Британія). Мозес Ітаума (Велика Британія). Джозеф Паркер (Нова Зеландія). Агіт Кабаєл (Німеччина). Френк Санчес (Куба).

Що відомо про останні бої Усика

Свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня в єгипетській Гізі проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

Раніше команда Усика вела переговори щодо поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером у США. Однак у жовтні стало відомо, що сторони не змогли домовитися через фінансові розбіжності.

Також з'явилася інформація про зацікавленість українського спортсмена в поєдинку проти непереможного американця Девіда Бенавідеса.