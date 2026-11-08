Усика виключили з рейтингу найкращих боксерів року

Спортивне видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг 15 найкращих боксерів 2026 року. Перше місце посів американець О'Шакі Фостер, тоді як український представник Олександр Усик не потрапив навіть до списку.

Друге місце посів японський боксер Наоя Іноуе, який переміг Дзюнто Накатані та захистив звання абсолютного чемпіона світу. Третю сходинку рейтингу віддали британцю Даніелю Дюбуа. До першої п'ятірки також потрапили американці Шакур Стівенсон і Раян Гарсія.

Топ-15 найкращих боксерів 2026 року за версією GiveMeSport

О'Шакі Фостер Наоя Іноуе Даніель Дюбуа Шакур Стівенсон Раян Гарсія Себастьян Фундора Філіп Хргович Девід Бенавідес Джарон Енніс Далтон Сміт Сауль Альварес Джессі Родрігес Джош Келлі Джай Опетая Брюс Керрінгтон

Примітно, що серед учасників рейтингу є хорватський боксер Філіп Хргович та потенційний суперник Усика Девід Бенавідес. Самого ж українця у списку немає.

Усик відмовився від чемпіонських поясів

У червні Усик добровільно звільнив чемпіонські титули. При цьому українець зберіг пояс журналу The Ring.

Таке рішення дозволило боксеру отримати більше свободи у плануванні подальшої кар'єри. Тепер йому не потрібно виконувати вимоги боксерських організацій щодо обов'язкових захистів титулів, а отже, він може самостійно обирати суперників для наступних поєдинків.

Усик заявив про намір повернутися до крузервейту (першої важкої ваги). Одним із головних кандидатів на наступний бій українця є непереможений американець Девід Бенавідес, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у цій категорії.

Водночас переговори щодо поєдинку з Деонтеєм Вайлдером раніше ускладнилися через фінансові розбіжності.

Усик у крузервейті

Останній бій у першій важкій вазі Усик провів у листопаді 2018 року. Його суперником став британець Тоні Беллью, якого українець переміг нокаутом у восьмому раунді.

На той момент Усик уже зібрав усі основні чемпіонські пояси дивізіону. Після цього він перейшов до надважкої ваги, де згодом двічі здобував звання абсолютного чемпіона світу.

Останній поєдинок українця відбувся 23 травня. Усик зустрівся з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном і переміг технічним нокаутом в одинадцятому раунді.