На думку експерта, про можливу зміну планів Вайлдера можуть свідчити переговори щодо поєдинку з чемпіоном світу в першій важкій вазі Джеєм Опетаєю. Про це Девіс заявив на ютуб-каналі The Fight Wire.

Причина скасування бою Усик – Вайлдер

Девіс сподівається, що бій Вайлдера з Опетаєю все ж відбудеться, зокрема в андеркарді потенційного поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що це було б цікаве протистояння, а також відзначив ударну потужність обох боксерів.

На думку британця, однією з причин зміни сценарію навколо бою Усик – Вайлдер може бути перспектива третього поєдинку українця з Ф'юрі. Такий варіант може стати актуальним, якщо британський боксер переможе Джошуа.

Раніше повідомляли, що бій Вайлдера проти Опетаї може відбутися вже у грудні в андеркарді зустрічі Ф'юрі – Джошуа.

Водночас заявляли, що переговори щодо організації поєдинку Усик – Вайлдер зайшли в глухий кут. За інформацією, українець запросив більший гонорар, ніж організатори Zuffa та Туркі Аль аш-Шейх були готові запропонувати.

Також з'являлася інформація про зацікавленість Усика в поєдинку проти чемпіона WBA та WBO Давіда Бенавідеса.

Сам Ф'юрі раніше заявляв, що вже обговорював із Усиком можливість третього бою та нібито отримав попередню згоду українця. Однак офіційного підтвердження домовленостей щодо трилогії наразі немає.