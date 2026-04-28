Як Усик вражає не лише у бою: три стильні образи боксера

Передматчеві пресконференції й зважування перед боєм – це не лише протистояння спортсменів, а й можливість продемонструвати свій стиль і образ. Український боксер Олександр Усик відомий не лише вміннями на ринзі, а й яскравими образами поза ним.

Український спортсмен співпрацює з чоловічим брендом Damirli, який заснувала дизайнерка Ельвіра Гасанова, повідомляє Vogue. 24 Канал покаже добірку найстильніших образів чемпіона.

Дивіться також "Він усіх здивує": відомий чемпіон світу зробив несподіваний прогноз на бій Усика

В який образах був Усик перед боями?

Гетьман

Олександр майстерно перевтілюється, навіть у історичних персонажів. Його вихід на ринг проти Тайсона Ф'юрі надовго залишився в пам'яті шанувальників. Український спортсмен продемонстрував повагу до своєї країни, з'явившись у вбранні гетьмана. 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді перед першим боєм із Ф'юрі він постав у яскраво-зеленому кунтуші з жовтими вставками та розрізами на рукавах, а завершував образ хутряний гетьманський головний убір з пір'ям спереду.

Олександр Усик в образі гетьмана: дивіться відео

Вишивка

Перед історичним поєдинком із Ф'юрі Олександр був одягнений у біле вбрання з виразною чорною вишивкою для "битви поглядів". Усик і Гасанова обрали кримськотатарський орнамент, підкреслюючи кримське походження українського чемпіона.

Олександр Усик на "битві поглядів" перед боєм з Тайсоном Ф'юрі / Фото сайт ELLE

Джокер

Перед першим поєдинком із британцем Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року в Лондоні Усик з'явився на "битву поглядів" в образі Джокера – персонажа коміксів і фільмів DC. Український боксер відтворив стиль Джокера з картини 2019 року Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі: червоний костюм, жовта жилетка, темна сорочка та краватка з контрастним принтом.

Який буде наступний бій Усика?