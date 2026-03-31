31 березня, 20:10
2

Усик показав майстерність своїм дітям: мережу зворушило відео чемпіона

Олександра Власова
Основні тези
  • Олександр Усик проводить час зі своїми синами, тренуючись разом із ними, що викликає захоплення у фанатів.
  • Британський боксер Ентоні Джошуа, під час перебування в Іспанії, грав у баскетбол з синами Усика, демонструючи дружні стосунки поза рингом.

Багато користувачів у мережі вважають Олександра Усика гарним батьком і часто обговорюють його сім'ю. Фото та відео з його родиною часто викликають у фанатів захоплення.

Катерина Усик, дружина Олександра, поділилася зворушливими кадрами в інстаграм: спершу фото чоловіка з їхніми синами, а потім моменти з їхнього тренування. Поки Олександр і діти перебувають разом, боксер не втрачає жодної нагоди проводити з ними якомога більше часу.

Як Усик провів час з синами?

Катерина поділилася спільним фото боксера з їхніми синами Кирилом та Михайлом під пісню "Пацанська тема". Користувачі соцмереж залишали теплі коментарі на адресу родини.

Олександр Усик з синами / Фото інстаграм Катерини Усик

Пізніше з'явилися світлини з їхнього спільного тренування.

Як Олександр Усик тренувався з Кирилом та Михайлом / Фото інстаграм Катерини Усик

Хто зіграв у баскетбол разом з синами Усика?

  • Британський боксер Ентоні Джошуа під час тренувального табору в Іспанії провів час із родиною українського чемпіона Олександра Усика.
  • Він разом із синами Усика, Кирилом і Михайлом, пограв у баскетбол на подвір'ї. Відео цього моменту опублікувала дружина Усика, Катерина, у своєму інстаграм.

  • Попри те, що Джошуа та Усик є суперниками на рингу, у житті вони підтримують дружні стосунки.