Усик прибув на реванш проти Дюбуа не один: кого із собою взяв чемпіон – демонстративне відео

Лише декілька годин залишилось до проведення реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на "Вемблі". 19 липня боксери визначать абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Український чемпіон першим прибув на лондонську арену. Разом із Олександром Усиком на "Вемблі" приїхав його іграшковий талісман-віслюк Льоля, пише 24 Канал.

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З ким приїхав на реванш Усик?

Ця іграшкова тваринка є талісманом українського боксера та стала переможною для Усика. Олександр ще ніколи не програвав, відколи отримав цей презент від старшої доньки Єлизавети.

Усик прибув на "Вемблі": дивіться відео

Нагадаємо, що головний бій вечора боксу Усик – Дюбуа розпочнеться не раніше 23:00 за київським часом. Переглянути вечір боксу із Лондона можна на медіасервісі MEGOGO.

На бій вже також прибув колишній британський боксер Тайсон Ф'юрі, який розвеселив публіку. Саме його у 2024-му році двічі переміг Усик та відправив балакучого "Циганського короля" на пенсію.