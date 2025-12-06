Усик поділився відео одного зі своїх тренувань: у якій формі український чемпіон

Раніше повідомлялось, що Олександр Усик розпочав підготовку до наступного бою, якого ще навіть офіційно не отримав. Натомість український чемпіон заговорив про бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером.

Ймовірний бій Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера може відбутись у першій половині 2026 року. У команді колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті показали одне із тренувань українця, пише 24 Канал із посиланням на READY TO FIGHT.

У якій фізичній формі перебуває Усик?

Навіть за відсутності офіційної інформації щодо наступного бою та відвідування різноманітних боксерських подій Усик не забуває давати навантаження своєму тілу. Олександр перебуває у гарній фізичній формі.

Відео із тренування Усика

Нагадаємо, що Усик був почесним гостем на конвенції WBC у Таїланді, де отримав нагороду "найкращий боєць року".

Де і коли може відбутись бій Усик – Вайлдер?

Відомий інсайдер Ленс Пагмайр заговорив про першу половину 2026 року. Натомість команди розглядають Лас-Вегас або Техас. На його думку, це оптимальні варіанти для проведення такого бою.

Цікаво, що раніше видання World Boxing News також повідомляло можливий термін та місце проведення двобою. Тоді мова йшла про лютий – березень в Ер-Ріяді, а також квітень у США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).

Як боксерський світ реагує на можливу битву Усик – Вайлдер?