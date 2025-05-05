Усик звернувся до Бога заради британської битви Ф'юрі – Джошуа

Олександр Усик продовжує вірити у камбек Тайсона Ф'юрі. Повернутись у професійний ринг "Циганського короля" може змусити британська битва проти земляка Ентоні Джошуа.

Український боксер заради організації цього мегафайту звернувся до Бога. Олександр Усик вірить, що Ісус може допомогти Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа організувати британську дуель у ринзі, пише 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Усик хоче бою Ф'юрі – Джошуа

Усик назвав поєдинок Ф'юрі – Джошуа великим боєм, який повинен відбутись.

Чи я хочу цей бій, чи вірю, що він таки відбудеться? Я вірю в Ісуса. Можливо, вночі я помолюся Ісусу та попрошу: "Отче, допоможи, будь ласка, цим двом хлопцям організувати цей бій". Це буде дійсно великий поєдинок – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що "Циганський король" вчергове закінчив із боксом на початку 2025-го року, коли торік двічі поспіль програв Усику. Натомість Ентоні повинен повернутись у ринг у цьому році, але перед цим повинен лягти на операційний стіл через травму ліктя.

До слова. 35-річний Ентоні Джошуа провів на профі-рингу 32 поєдинки – 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках. Водночас Тайсон Ф'юрі закінчив кар'єру на статистиці у 34 звитяги та 2 поразки у 37-ми двобоях. Також перший бій проти Деонтея Вайлдера закінчився нічиєю.

Цікаво, що серед цієї двійки Олександр обирає собі суперника для прощального бою у кар'єрі. Також український чемпіон світу спрогнозував, хто б міг перемогти зараз у можливому реванші Дюбуа – Джошуа. Українець робить ставку на Ей Джея.