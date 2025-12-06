Укр Рус
Українські боксери "Готовий віддати всі свої пояси чемпіона світу": Усик здивував відвертим зізнанням
6 грудня, 11:34
"Готовий віддати всі свої пояси чемпіона світу": Усик здивував відвертим зізнанням

Софія Кулай
Основні тези
  • Олександр Усик розповів, що деякі боксери готові віддати всі свої чемпіонські пояси за олімпійську медаль.
  • Усик наголосив на важливості психологічної готовності на Олімпіаді, порівнюючи її з простотою професійних поєдинків.

Олександр Усик розповів про значущість Олімпійських ігор для деяких боксерів. Колишній абсолютний чемпіон світу пригадав історію, як один боєць декілька разів ставав чемпіоном світу, але так і не здобув жодної медалі на трьох Олімпіадах.

Олександр Усик не став називати ім'я цього боксера, а лише додав, що цей боєць був готовий віддати усі свої чемпіонські пояси, аби завоювати хоча б одну бронзову олімпійську медаль. Мова навіть не йшла про "золото", передає 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

Що сказав Усик про вагомість Олімпіади для боксерів?

Водночас український чемпіон пригадав свій шлях на Олімпійських іграх. Олександр у Пекіні-2008 вилетів вже у другому бою. Натомість у Лондоні-2012 став олімпійським чемпіоном.

Непереможний українець зізнався, що у профі все значно простіше, адже тут вже за три місяці після поразки можна отримати новий шанс. Натомість Олімпіада проводиться раз у чотири роки.

Олімпіада – унікальні змагання: якщо не готовий психологічно, буде важко. А коли готовий у всьому – це як подвійний чізбургер із сиром,
– заявив Усик.

Як Усик став олімпійським чемпіоном?

У Лондон Олександр приїхав у статусі фаворита. Стадію 1/8 фіналу українець пройшов автоматично. Натомість у чвертьфіналі Усик здолав росіянина Артура Беребієва (17:13). За крок до золотого бою боксер із Криму зустрівся із представником Болгарії Тервелом Пулєвим, якого розтрощив у рингу 21:5.

У фіналі уболівальники побачили українсько-італійське протистояння Усика проти Клементе Руссо, якому якраз програв у Пекіні в 2008-му. На цей раз Олександру вдалось взяти реванш в італійця 14:11 та стати олімпійським чемпіоном у вазі до 91 кілограма.

Після перемоги українець прямо на рингу станцював гопак.

Відео бою Усик – Руссо на Олімпіаді-2012

Як останні новини про Усика?

  • Усик шокував усіх вибором свого бажаного суперника. Олександр в інтерв'ю Boxing King Media відверто розповів, що у наступному 2026 році хоче побитись із Деонтеєм Вайлдером. Ця опція є для нього першою у списку планів. У команді Вайлдера та сам Деонтей позитивно відреагували на таке бажання українця.

  • Інсайдер Ленс Пагмайр заговорив про дедлайн поєдинку та його можливе місце проведення. Мова йде про першу половину 2026 року.

  • Натомість у WBC можуть санкціонувати бій переможця протистояння Усик – Вайлдер із тимчасовим чемпіоном по цій лінії Агітом Кабаєлом. Щоправда, німцю ще потрібно успішно захистити це звання 10 січня 2026 року у зустрічі проти непереможного поляка Даміана Книби.

  • Своєю черго. український боксер запросив добровільний захист титулу WBC якраз поєдинку із "Бронзовим бомбардувальником".

  • Цікаво, що колишній промоутер українця Олександр Красюк заявив, що цей двобій Усик – Вайлдер для українського чемпіона з погляду його кар'єри та досягнень нічого не значить.