"Не можна тримати титул у заручниках": у США розкритикували Усика
Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі заявив, що наступним суперником Олександра Усика має стати Агіт Кабаєл. Американський боксер розкритикував українця за буцімто "перебирання" суперників.
Маліньяджі наголосив, що тимчасовий чемпіон WBC Кабаєл заслужив на шанс поборотися за повноцінний титул. Його слова передає Froch On Fighting.
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Чому Усик повинен битися з Кабаєлом
Американець підкреслив, що 39-річний Усик зобов'язаний захищати титул проти обов'язкового претендента.
Якщо Усик збирається продовжувати виступати, то Кабаєл заслуговує на шанс поборотися за титул. Не можна просто залишатися активним і тримати титул чемпіона світу в заручниках. Я не згоден, коли боксери продовжують кар'єру, але перебирають суперниками,
– сказав він.
Спортсмен додав, що Усика мають позбавити чемпіонського поясу, якщо той відмовляється захищати титул проти офіційного суперника.
"Якщо ти чемпіон, тебе або мають позбавити титулу, або ти повинен битися з обов'язковим претендентом. Я думаю, що в цьому віці дуже, дуже важко постійно підтримувати чемпіонський рівень. Він досяг так багато, можливо, час йти на пенсію? Хоча я в це не вірю", – резюмував Маліньяджі.
Усик проти Кабаєла: що відомо про бій
- Німецький боксер у лютому 2025 році переміг Чжана Чжілея, завдяки чому став офіційним претендентом на пояс WBC – титул, який Усик утримує з 2024-го.
- Попри статус тимчасового чемпіона, Кабаєлу довелося поступитися місцем у бою з українцем, тож Олександр провів добровільний захист звання чемпіона світу проти Ріко Верховена.
- Після того, як Усик виграв бій проти нідерландця, Світова боксерська рада офіційно санкціонувала його поєдинок з Кабаєлом. Ба більше, у команд спортсменів є 30 днів, щоб узгодити контракти.
- Сторона претендента на титул наполягає на тому, щоб бій відбувся у Німеччині вже восени. 33-річний Кабаєл навіть звернувся до Усика, закликавши українця врешті-решт ухвалити рішення щодо протистояння.
- Додамо, що 24 травня, коли Олександр переміг Верховена, він дав зрозуміти, що не проти поєдинку з німецьким спортсменом. Проте з того часу українець більше не робив заяв про своє майбутнє.