"Не можна тримати титул у заручниках": у США розкритикували Усика

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі заявив, що наступним суперником Олександра Усика має стати Агіт Кабаєл. Американський боксер розкритикував українця за буцімто "перебирання" суперників.

Маліньяджі наголосив, що тимчасовий чемпіон WBC Кабаєл заслужив на шанс поборотися за повноцінний титул. Його слова передає Froch On Fighting.

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Чому Усик повинен битися з Кабаєлом

Американець підкреслив, що 39-річний Усик зобов'язаний захищати титул проти обов'язкового претендента.

Якщо Усик збирається продовжувати виступати, то Кабаєл заслуговує на шанс поборотися за титул. Не можна просто залишатися активним і тримати титул чемпіона світу в заручниках. Я не згоден, коли боксери продовжують кар'єру, але перебирають суперниками,

– сказав він.

Спортсмен додав, що Усика мають позбавити чемпіонського поясу, якщо той відмовляється захищати титул проти офіційного суперника.

"Якщо ти чемпіон, тебе або мають позбавити титулу, або ти повинен битися з обов'язковим претендентом. Я думаю, що в цьому віці дуже, дуже важко постійно підтримувати чемпіонський рівень. Він досяг так багато, можливо, час йти на пенсію? Хоча я в це не вірю", – резюмував Маліньяджі.

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