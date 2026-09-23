Усику обрали наступного суперника – відомо хто це

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд розповів, який бій за участю Олександра Усика йому було б цікаво побачити. На думку американського боксера, гідним уваги є протистояння українця з непереможеним німцем Агітом Кабаєлом.

Він опублікував у соцмережі X перелік із 12 поєдинків, які він хотів би побачити у професійному боксі. Серед них опинився і потенційний бій Усика проти володаря титулу WBC у надважкій вазі.

Усик – Кабаєл: як усе почалося

У травні Усик переміг Ріко Верховена, після чого WBC зобов'язала українця провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона Кабаєла. Сторони розпочали переговори щодо організації поєдинку.

У червні поєдинок Усика проти Кабаєла був офіційно санкціонований, проте зрештою так і не відбувся. Німець при цьому активно закликав українця провести бій. Наприкінці місяця Усик повідомив, що звільняє свої чемпіонські пояси.

Після цього Кабаєл отримав статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC. Німець завоював тимчасовий титул у лютому 2025 року, коли нокаутував Чжана Чжилея.

З ким Усик може провести останній бій

Наразі очікується, що свій наступний і, ймовірно, останній поєдинок у професійній кар'єрі Усик проведе проти колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера. Бій попередньо планують на березень 2027 року в США.

Усик залишається непереможеним на професійному рингу – 25 перемог у 25 боях, 16 із них нокаутом. Кабаєл також не знає поразок – 27 перемог, 19 дострокових.

Сам Кроуфорд завершив професійну кар'єру в грудні 2025 року. В останньому бою американець переміг Сауля Альвареса та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.