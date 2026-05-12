Усик виступив із несподіваною заявою перед майбутнім боєм

Перший бій цього року для Олександра Усика буде нестандартним, адже він не зустрінеться з професійним боксером. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі поділився своїми думками в інтерв'ю ютуб-каналу DAZN Boxing щодо поєдинку між представником боксу та кікбоксингу. Ця подія викликала значний інтерес серед фанатів обох видів спорту.

Дивіться також Тренер Верховена та дядько Тайсона Ф'юрі розсипався в компліментах Усику

Що сказав Усик про свій наступний бій?

За словами Усика, подібні бої привертають увагу широкої аудиторії, адже "це два різні світи", і саме тому глядачам цікаво побачити, хто виявиться сильнішим.

Це два світи, розумієте, бокс і кікбоксинг. Багато людей хочуть подивитися, хто переможе, хто кращий. У нас подвійна аудиторія фанатів

– зазначив спортсмен.

Він також відреагував на критику щодо бою з представником іншого єдиноборства, зокрема тим, хто не є класичним боксером.

Багато хто каже: "Усику не варто боксувати з Ріко, бо він не боксер, він боєць". Але все це шоу. Увесь світ – це шоу, а ми – актори,

– сказав Усик.

Окремо він висловив подяку організаторам події, зокрема Туркі Аль-Шейху, відзначивши високий рівень підготовки шоу.

Цікаво, що захід відбувається в Єгипті, де Усик перебуває вперше.

Я вперше в Єгипті, знаєте, піраміди… Це буде щось інше. Це буде чудове шоу,

– додав він.

Який прогноз на бій Усик – Верховен зробив Льюїс?

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс в ефірі Pro Boxing Fans поділився своєю думкою щодо майбутнього бою. Він зізнався, що йому складно оцінити рівень Верховена, оскільки він не мав нагоди бачити його поєдинки. Водночас Льюїс вважає, що нідерландському боксеру буде дуже непросто конкурувати з українським чемпіоном.

Я не знаю цього хлопця, але знаю, що Усик досі не програвав. Тому дивлюся передусім на нього. Не думаю, що зараз хтось здатен його перемогти,

– сказав Льюїс.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Олександр Усик – український професійний боксер, який досі не зазнав поразок у своїй кар'єрі. Він є олімпійським чемпіоном 2012 року.

Його суперник, Верховен, нідерландський спортсмен, якого часто називають "Королем кікбоксингу" завдяки тривалому домінуванню у важкій вазі. Він понад 11 років володів титулом чемпіона світу в серії GLORY і має серію з більш ніж 20 поспіль перемог. Водночас у класичному боксі він провів лише один професійний поєдинок, який завершив нокаутом на його користь.

Бій відбудеться в Єгипті, ринг буде встановлено поруч із пірамідами. Поєдинок пройде за правилами боксу у надважкій вазі та триватиме до 12 раундів.

Усик проведе добровільний захист титулу WBC у цій ваговій категорії. Для Усика цей поєдинок стане першим після перемоги нокаутом над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року.

Переможець також отримає спеціально створений пам'ятний пояс "Король Нілу" від WBC.

Офіційним транслятором поєдинку є стрімінгова платформа DAZN, яка забезпечить прямий ефір бою. В Україні трансляція буде доступна через Київстар ТБ.

Початок головного бою запланований приблизно на 23:45 за київським часом.