Усик може залишитися без титулів: що "загрожує" чемпіонським поясам українця
- Олександр Усик може залишитися без чемпіонських титулів через компанію Туркі Аль аш-Шейха.
- Усик веде перемовини щодо угоди з новою промоутерською компанією зі США, що може охопити завершальний етап його кар'єри.
Олександр Усик володіє трьома головними титулам у надважкій вазі – WBC, WBA та IBF. Однак український боксер може залишитися без чемпіонських поясів.
Титули Усика "під загрозою" через відомого функціонера Туркі Аль аш-Шейха. Про це пише 24 канал із посиланням на Latest Boxing News.
Чому Усик може втратити титули чемпіона?
Український боксер може підписати контракт із компанією Zuffa Boxing, яку спонсорує Туркі. Планується, що першим поєдинком у рамках проєкту стане саме поєдинок між Усиком та Деонтеєм Вайлдером.
Натомість "Король хевівейту" залишиться без чемпіонських поясів, адже компанія не буде працювати із санкціонуючими організаціями. Ймовірно, він битиметься за новий для себе титул від Zuffa Boxing.
До слова. Усик володів ще одним титулом у надважкій вазі від WBO. Проте восени 2025 року він відмовився від чемпіонського поясу, який зрештою перейшов до головного претендента Фабіо Вордлі.
Відзначимо, що раніше повідомляли про те, що Усик може підписати контракт із новою промоутерською компанією зі Сполучених Штатів Америки.
Що відомо про новий контракт для Усика?
За інформацією журналіста Стіва Кіма, Усик завершує перемовини щодо угоди із промоутерською копанією, штаб-квартира якої розташована на Західному узбережі США.
"Мені сказали, що чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик ось-ось підпише новий промоутерський контракт з молодою компанією, що базується на Західному узбережжі. Ця угода, найімовірніше, охопить завершальний етап його кар'єри рівня Залу слави", – повідомив інсайдер.
Які останні новини про наступний бій Усика?
Усик, ймовірно, поб'ється проти Вайлдера у квітні або травні 2026 року. За наявною інформацією, поєдинок відбудеться у США.
Відзначимо, що нещодавно український боксер назвав декілька причин, чому хоче побитися з американським супертяжем. Цікаво, що він вперше битиметься у США.
Також раніше Лайонелл Томпсон висловився про бій Усик – Вайлдер. Експерт розповів, чи зможе американець здолати українського чемпіона в очному протистоянні.
Окрім того, нагадаємо, що на кону поєдинку буде титул WBC, оскільки Усик запросив добровільний захист і отримав дозвіл на це.