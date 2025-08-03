Анатолій Трубін нещодавно відсвяткував свій День народження. Голкіперу збірної України та Бенфіки виповнилось 24 роки.

Олександр Усик привітав Анатолія Трубіна зі святом. Футболіст також отримав цікавий та значими подарунок від абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм голкіпера.

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Що Усик подарував Трубіну?

Анатолій Трубін відсвяткував День народження – 1 серпня. Олександр Усик привітав голкіпера Бенфіки та збірної України зі святом, подарувавши футболісту боксерські рукавички зі своїм підписом.

Трубін у своєму інстагарамі показав презент від Усика. Воротар Бенфіки опублікував відповідне фото та подякував українському боксеру.

Дякую, Легендо,

– написав Трубін.

Усик зробив подарунок Трубіну / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Анатолій Трубін є великим та давнім фанатом Олександра Усика. Він підтримував Короля хевівейту, зокрема, у реванші проти Даніеля Дюбуа, який завершився достроковою перемогою українського боксера.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик може втратити статус абсолютного чемпіона світу найближчим часом. Промоутер Джозефа Паркера розкрив причину.