Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, удостоєний державного звання "Національна легенда України", та амбасадор благодійної платформи United24 записав емоційне відеозвернення. У ньому спортсмен висловив вдячність українським воїнам за їхню службу та захист. Відео Усик опублікував в інстаграмі.

Звернення Усика до військових

У своєму зверненні спортсмен висловив глибоку вдячність усім, хто тримає оборону на фронті.

Дорогі захисники та захисниці, хочу привітати вас з вашим професійним святом і сказати дякую за вашу самовіддачу. Дякую за те, що ви робите. Дякую за захист України й мене особисто, моєї родини. Слава Богу за все. Слава Україні,

– заявив Усик.

Боксер регулярно підтримує Збройні Сили України та інформаційно й фінансово допомагає державі від початку повномасштабного вторгнення.

Плани на ринзі: Вайлдер чи трилогія з Ф'юрі

Паралельно з активною громадською діяльністю команда Усика готує наступні масштабні кроки в кар'єрі боксера після того, як раніше він прийняв рішення зробити свої чемпіонські пояси вакантними.

Наразі менеджмент українця веде активні переговори щодо проведення великого поєдинку в США проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера, цей бій попередньо планується на березень 2027 року. Окрім цього, у планах команди Усика залишається можливість фінального закриття трилогії з Тайсоном Ф'юрі.