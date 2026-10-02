Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, удостоенный государственного звания «Национальная легенда Украины», и посол благотворительной платформы United24 записал эмоциональное видеообращение. В нем спортсмен выразил благодарность украинским воинам за их службу и защиту. Видео Усик опубликовал в инстаграме.

Обращение Усика к военным

В своем обращении спортсмен выразил глубокую благодарность всем, кто держит оборону на фронте.

Дорогие защитники и защитницы, хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником и сказать спасибо за вашу самоотдачу. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за защиту Украины и меня лично, моей семьи. Слава Богу за все. Слава Украине,

– заявил Усик.

Боксер регулярно поддерживает Вооруженные Силы Украины и оказывает информационную и финансовую помощь государству с самого начала полномасштабного вторжения.

Планы на ринге: Уайлдер или трилогия с Фьюри

Параллельно с активной общественной деятельностью команда Усика готовит следующие масштабные шаги в карьере боксера после того, как ранее он принял решение сделать свои чемпионские пояса вакантными.

В настоящее время менеджмент украинца ведет активные переговоры о проведении большого поединка в США против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, этот бой предварительно запланирован на март 2027 года. Кроме того, в планах команды Усика остается возможность финального завершения трилогии с Тайсоном Фьюри.