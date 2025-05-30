Зірковий боєць може стати новим власником Onlyfans

OnlyFans – це платформа, де розміщують контент (фото, відео або аудіо), доступ до яких для інших користувачів є виключно платним. Цю платформу для дорослих активно використовують зірки спорту, музики чи інші відомі персони для додаткового заробітку та пікантну взаємодію із прихильниками.

Новим власником платформи для дорослих може стати відомий ірландський колишній боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор. 36-річний спортсмен активно займається додатковим заробітком поза межами октагона.

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Конор захоплює світовий ринок

Адже востаннє МакГрегор виходив у клітку ще у 2021-му році, коли 11 липня програв Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через зупинку лікаря. Це була друга поспіль поразка Конора від цього титулованого суперника. На цьому кар'єра МакГрегора закінчилась або зупинилась, адже боєць неодноразово зазіхав на повернення до боїв.

Довідка. За спиною Конора МакГрегора 28 поєдинків, у яких він здобув 22 перемоги (19 – нокаутом) при 6 поразках. Востаннє перемагав у кар'єрі ірландець у січні 2020-го, коли здолав американця Дональда Серроне.

Тепер МакГрегор активно займається своїм просуванням у бізнесі. Минулого року Конор став одним із співвласників асоціації з боксу на голих кулаках Bare Knuckle. Тепер ірландець замислився над купівлею OnlyFans. Наразі між МакГрегором та нинішнім власником платформи тривають перемовини.

Є інформація, що Конору доведеться викласти за платформу кругленьку суму грошей – до 2,42 мільярда доларів. Водночас Конор МакГрегор є найбагатшим бійцем, який за свою кар'єру заробив 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що раніше ірландський боєць отримав два виклики на поєдинки. Американський блогер Олайдже Вільям Олатунджи викликав на бій Конора, а потім це зробив Томмі Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі.