Непереможений боксер знищив суперника у бою за титул: брутальне відео
- Джей Опетая переміг Хусейна Джинкару нокаутом у восьмому раунді, захистивши титул IBF у важкій вазі.
- Опетая домінував у бою, а Джинкара виснажився до середини поєдинку.
У суботу, 6 грудня, відбувся в Бродбічі (Австралія) відбувся вечір боксу. В одному з боїв бився відомий місцевий боксер Джей Опетая.
Суперником австралійця став німецький боксер Хусейн Джинкара. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Опетая – Джинкара?
Австралійський боксер з початку поєдинку працював активно, завдаючи, велику кількість ударів. Однак німець все ж зумів у другому раунді двічі влучити у свого опонента та потрясти його двома боковими ударами.
Вже до середини бою 40-річний Джинкара виснажився та почав пропускати майже усі удари Опетаї. У восьмому раунді австралієць завдав влучного лівого хука та нокаутував німця.
Відзначимо, що на кону поєдинку був титул IBF у важкій вазі. Опетая успішно провів захист чемпіонського титулу.
Опетая нокаутував Джинкару: дивіться відео
Минулими вихідними Г'юї Ф'юрі достроково переміг Майкла Вебстера. Суперник британського боксера відмовився продовжувати поєдинок.
Що відомо про Опетаю?
Австралійський боксер за свою кар'єру до зустрічі з Джинкарою провів 28 поєдинків. Перемога над німцем стала для Опетаї 29-ю за весь час виступів у професійному ринзі.
У двох минулих поєдинках Опетая здобув не менш яскраві перемоги. У червні 2025 року він нокаутував Клаудіо Скео, а у січні цього року достроково здолав Девіда Нііку.
Відзначимо, що австралійського боксера пов'язували з Усиком. Ймовірно, бій Опетаї з українцем може відбутися, адже сам боєць вже говорив про перехід у надважкий дивізіон у майбутньому.