"Я б дуже хотів опинитись на рингу проти нього": хто висловив бажання битись із Усиком

Австралійський боксер Джей Опетая заявив, що дуже хотів би провести поєдинок проти Олександра Усика. Утім наразі спортсмени перебувають у різних вагових категоріях.

Про це Опетая розповів в інтерв'ю для видання Seconds Out. Опетая є чемпіоном IBF у важкій вазі.

Цікаво Хижняк дебютує у професійному боксі: які очікування у команди Усика

Що Опетая сказав про Усика?

Опетая зазначив, що вважає Усика одним із найкращих, якщо не найкращим суперважковаговиком свого покоління. Він великий боєць. Опетая сказав, що з задоволенням прийняв би бій проти українця та дуже хотів би опинитись у рингу проти такого як Усик. Австралієць також висловив захопленням стилем бою українця.

Це чиста наука боксу, те, як він перемагає цих здорованів, те, яким крутим чемпіоном він був у крузервейті,

– зауважив Опетая.

Він додав, що завжди відчував, що лише трохи нижче Усика, зовсім близько біля нього, лише на кілька років позаду. Австралієць дуже хотів би, щоб його бажання битись із українцем колись стало реальністю.

Хто може стати ще одним суперником Усика?

Усика можуть зобов'язати провести захист титулу IBF, чого українець ніколи у своїй кар'єрі не робив. Boxing News 24\7 повідомляє, що промоутер Калле Зауерланд закликав організацію зробити переможця бою між Чісорою та Вайлдером претендентом на титул IBF.

У 2024 році Усик уже втрачав пояс IBF, оскільки відмовився його захищати через підготовку до реваншу з Ф'юрі. Тоді пояс перейшов до Даніеля Дюбуа, й українець повернув його собі, нокаутувавши британця та знову ставши абсолютним чемпіоном світу.

Останні новини про Олександра Усика: коротко