Мартін Баколе вимушено замінив Даніеля Дюбуа, який захворів перед боєм, але конголезець виявився зовсім не готовий до бою. Паркер з легкістю нокаутував суперника у другому раунді поєдинку.

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Джошуа про бій Паркер – Баколе

Ентоні Джошуа був одним із гостей грандіозного вечора боксу в аравійському Ер-Ріяді Колишній чемпіон світу на власні очі бачив, як Джозеф Паркер завалив на канвас Мартіна Баколе.

ЕйДжей прокоментував перемогу новозеландця над конголезьким опонентом. Британець заявив, що Джозеф Паркер пройшов тернистий шлях через невдачі до вершини у боксі, тому за ним варто слідкувати.

Він виявився на висоті. Дякую йому та його команді, тому що він зробив чудову роботу сьогодні,

– сказав Джошуа.

Зазначимо, що Джозеф Паркер захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі. Новозеландський боксер став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що раніше Ентоні Джошуа претендував на бій з переможцем пари Дюбуа – Паркер. Тепер через хворобу "Динаміта" невідомо, чи буде битись британець з Джозефом за титул тимчасового чемпіона.