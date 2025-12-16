Ексчемпіон світ дав божевільний прогноз на бій Пол – Джошуа
- Промоутер Оскар Де Ла Хойя прогнозує дострокову перемогу Джейка Пола в бою проти Ентоні Джошуа.
- Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що якщо Джошуа серйозно підійде до бою, він може завершитися менш ніж за хвилину.
Вже у ніч проти 20 грудня 2025 року відбудеться довгоочікуване повернення Ентоні Джошуа у ринг. Суперником британського супертяжа стане Джейк Пол.
Протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа відбудеться у Маямі (США). Свій прогноз на даний бій зробив промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, інформує 24 Канал із посиланням на інстаграм Де Ла Хойї.
До теми Колишній чемпіон UFC зробив цікавий прогноз на один з найгучніших боїв року
Який прогноз на бій Пол – Джошуа?
Відомий промоутер здивував своєю ставкою на цей двобій. Де Ла Хойя прогнозує дострокову перемогу Пола.
Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом,
– написав промоутер.
Нагадаємо, що український боксер Олександр Гриців спрогнозував переможця бою Пол – Джошуа. Львів'янин на 100 відсотків впевнений у перемозі Ентоні.
Скільки триватиме поєдинок?
Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловив свою думку щодо протистояння Пол – Джошуа.
"Оскільки це не показовий поєдинок, не може бути жодних домовленостей – це було б незаконно. Це має бути справжній бій. Усі боксерські фанати знають: якщо Ей Джей вийде проти Джейка Пола й справді постарається, бій не триватиме й хвилини", – сказав Фроч.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Двобій відбудеться на арені "Kaseya Center".
Бій триватиме не більше восьми раундів.
Це буде перший поєдинок для Ентоні після тривалої перерви. Востаннє британець виходив у ринг ще у вересні 2024-го, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. За спиною британського супертяжа 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках.
Перед боєм Джошуа ввели вагові обмеження.
Пол у червні 2025-го переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Це була 12-та звитяга Джейка у професіоналах (7 – нокаутом).