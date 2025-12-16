Ексчемпіон світ дав божевільний прогноз на бій Пол – Джошуа

Вже у ніч проти 20 грудня 2025 року відбудеться довгоочікуване повернення Ентоні Джошуа у ринг. Суперником британського супертяжа стане Джейк Пол.

Протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа відбудеться у Маямі (США). Свій прогноз на даний бій зробив промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, інформує 24 Канал із посиланням на інстаграм Де Ла Хойї.

Який прогноз на бій Пол – Джошуа?

Відомий промоутер здивував своєю ставкою на цей двобій. Де Ла Хойя прогнозує дострокову перемогу Пола.

Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом,

– написав промоутер.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Гриців спрогнозував переможця бою Пол – Джошуа. Львів'янин на 100 відсотків впевнений у перемозі Ентоні.

Скільки триватиме поєдинок?

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловив свою думку щодо протистояння Пол – Джошуа.

"Оскільки це не показовий поєдинок, не може бути жодних домовленостей – це було б незаконно. Це має бути справжній бій. Усі боксерські фанати знають: якщо Ей Джей вийде проти Джейка Пола й справді постарається, бій не триватиме й хвилини", – сказав Фроч.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?