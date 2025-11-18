"Його останній день на Землі": кривдник Кличка заявив, що Джошуа може "вбити" Пола
- Джейк Пол зустрінеться в ринзі з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа 19 грудня 2025 року.
- Девід Хей вважає, що Джошуа значно переважає Пола в боксерських здібностях і може завдати йому серйозної шкоди.
Джейк Пол 17 листопада офіційно дізнався свого наступного суперника. Боксер-блогер зустрінеться у ринзі із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа.
Протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа заплановане на 19 грудня 2025 року. Колишній чемпіон світу Девід Хей прокоментував призначення такого бою, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Sky News.
До теми Судний день: Пол зухвало заговорив про перемогу нокаутом над Джошуа
Що Хей сказав про бій Пол – Джошуа?
За словами Хея, Пол не зрівнюється із Джошуа за жодним боксерським показником. Екссуперник Володимира Кличка порівняв обох боксерів. Девід запевнив, що Ентоні не бодибілдер, а є першокласним спортсменом, який присвятив своє життя боксу.
Хей вважає, що Полу не буде чого ловити у бою проти Ей Джея.
Він цим живе. Він не п’є, не курить. Він справжній чистий спортсмен, який завдасть жахливої шкоди Джейку Полу. І я сподіваюся, що у вас буде співчутливий рефері. Бо якщо Джейка Пола затисне біля канатів Ентоні Джошуа, це може бути кінцем для нього. Буквально, це може бути його останній день на Землі,
– сказав Хей.
Цікаво, що президент UFC та Zuffa Boxing Дейна Вайт під час пресконференції на ютуб-каналі UFC розкритикував ідею такого двобою.
"О, Господи… Це, б**ть, погана ідея. Але дозволь мені сказати тобі ось що: багато людей подивляться цей бій", – заявив Вайт.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Бій Пол – Джошуа відбудеться у Маямі (США), а транслятором вечора боксу стане стрімінгова платформа Netflix.
Поєдинок не триватиме більше 8-ми раундів, а боксери поб'ються у рукавицях 10 унцій.
Сам Джошуа вірить у своє переможне повернення у ринг. Востаннє Ентоні проводив офіційне протистояння у вересні минулого 2024 року, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. За спиною Ей Джея 28 перемог (25 – нокаутом) та 4 поразки.
Натомість Пол-молодший востаннє бився на профі-рингу наприкінці червня 2025 року, коли здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Джейк оформив свою 12-ту звитягу у професіоналах (7 – нокаутом) при наразі одній поразці (дані BoxRec).
Раніше видання Daily Mail повідомило, що загальний гонорар бою Джошуа – Пол складе 140 мільйонів фунтів стерлінгів.